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Мировой футбол

Блаттер рассказал, что президент "Реала" Перес пришел в ярость после его слов о Роналду

Выступая на конференции в Оксфорде, бывший глава ФИФА сравнил португальца с роботом

ТАСС, 26 августа. Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер вспомнил, как поссорился с президентом мадридского "Реала" Флорентино Пересом после его сравнения тогда выступавшего за клуб нападающего Криштиану Роналду с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал infobae.com.

"Выступая на конференции в Оксфорде, я сказал студентам, что они оба очень хороши, но Месси - это ребенок, о котором мечтает любая мать, а Роналду похож на робота, - рассказал Блаттер. - Роналду не понравилось такое сравнение, но еще больше им был недоволен Перес, потому что я являюсь почетным членом "Реала". Он был очень зол. Я ответил, что это вопрос личного вкуса".

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года. 29 мая 2015 года он был переизбран на пятый срок, но покинул пост в результате крупнейшего в истории организации коррупционного скандала. В декабре 2015 года ФИФА на восемь лет отстранила Блаттера от футбольной деятельности, затем срок отстранения был сокращен до шести лет.

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