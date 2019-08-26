Гендиректор "Зенита": конкуренция в Российской премьер-лиге привлекает болельщиков

После семи из восьми матчей седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сразу пять команд находятся во главе турнирной таблицы, набрав по 14 очков, - "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит", еще две - ЦСКА и "Арсенал" - имеют в своем активе по 13 очков. В заключительном матче тура сыграют команды из нижней части турнирной таблицы - занимающий 11-е место "Урал" примет располагающийся на 15-й строчке "Сочи".

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Уровень конкуренции на старте сезона в чемпионате России по футболу положительно сказывается на росте интереса болельщиков, а также добавляет остроты. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Плотность в турнирной таблице - это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата, - сказал Медведев. - Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков. Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба".

"Зенит" в седьмом туре на выезде потерпел поражение от "Уфы" (0:1). Для действующих чемпионов России этот проигрыш стал первым в сезоне. Уфимцы впервые в истории одержали победу над командой из Санкт-Петербурга.

"Первый фактор такого результата - это настрой "Уфы", - отметил генеральный директор сине-бело-голубых. - Соперник играл очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля, боролся за мяч и создавал угрозы. У "Зенита" прекрасно отыграл Лунев".

"Второй фактор заключается в том, что на классе в нашем чемпионате никто ни у кого выиграть не может, несмотря на наличие ярких игроков в составе, - добавил он. - Каждая игра для победы требует стопроцентной, а иногда и больше, отдачи. Нужно, чтобы огонь и сила были в каждом действии. На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи и даже включать турбонаддув".

"Не стал бы говорить, что у Дзюбы не получается игра"

Лидер "Зенита" Артем Дзюба в пяти стартовых турах чемпионата России забил четыре мяча, отдав при этом три голевые передачи. В двух последних турах он не смог отметиться результативными действиями, и его команда сначала сыграла вничью с "Ахматом", а затем уступила "Уфе". Медведев считает, что не стоит говорить о кризисе в игре форварда.

"Не стал бы делать выводы о том, что у Дзюбы не получается игра. Давайте подождем следующих матчей. Артем отдается игре и является лидером команды", - сказал Медведев.

В восьмом туре "Зенит" в Москве сыграет со "Спартаком". Встреча состоится 1 сентября на стадионе "Открытие-Арена". Начало матча - 19:00 мск.