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Зимние олимпийские виды спорта

СБР утвердит критерии отбора на международные старты на тренерском совете в Чайковском

На основании критериев будут определяться составы команды на чемпионат мира

МИНСК, 26 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Критерии отбора биатлонистов в сборную страны на международные старты тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) утвердит во время летнего чемпионата страны в Чайковском, который пройдет с 19 по 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

На основании критериев будут определяться составы национальной команды на чемпионат мира, Кубок мира, Кубок Международного союза биатлонистов (IBU).

"Критерии немного поменяются, - сказал Драчев. - Сейчас мы уже начали их прописывать, утверждать будем на тренерском совете в Чайковском".

В прошлом году отборочные старты (на первые три этапа Кубка мира) прошли в середине ноября в финском Контиолахти. По словам президента СБР, сейчас в качестве места их проведения рассматривается Тюмень.

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Зимние олимпийские виды спорта
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