Комличенко вошел в состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 26 августа. Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко вошел в состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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В воскресенье Комличенко в матче чемпионата Чехии забил четыре гола в ворота клуба "Ческе-Будеёвице", встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Млады Болеслав".

Всего в состав вошли 26 футболистов: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит"); защитники - Максим Беляев ("Арсенал", Тула), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Федор Кудряшов ("Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие - Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив").

Сборная России сыграет с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде. В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).