СМИ: футболист "Интера" Икарди решил остаться в клубе

ТАСС, 26 августа. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди принял решение остаться в команде. Об этом сообщает со ссылкой на турецкий Twitter-аккаунт De Marke Sports.

"Икарди отклонил все предложения, - заявила его агент и жена Ванда Нара. - "Ювентус" не делал предложение по покупке Икарди. Он хочет остаться в "Интере".

26-летний Икарди перешел в "Интер" из итальянской "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл в 219 матчах, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.