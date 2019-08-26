куратор женских сборных РФ: потеря Фетисовой на ЧЕ по волейболу будет ощутима для команды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Потеря блокирующей сборной России Ирины Фетисовой является ощутимым ослаблением команды на чемпионате Европы по волейболу. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

24-летняя спортсменка была госпитализирована в Словакии, где проходят матчи чемпионата Европы группы D. У нее был диагностирован аппендицит.

"Вчера Ирину прооперировали, сейчас она в больнице, состояние нормальное. Ни о каких тренировках, понятно, речь пока даже не идет. Сегодня врач и менеджер команды поедут к ней в больницу. На чемпионате Европы она точно не сыграет", - сообщил Фадеев.

"Это большая потеря для российской команды. Фетисова выполняла роль блокирующего и справлялась с ней очень хорошо. Недавний пример - отбор на Олимпийские игры. Благодаря нескольким ее удачным действиям на блоке решающий матч был выигран", - добавил собеседник ТАСС.

После двух матчей группового этапа чемпионата Европы набрали шесть очков, такие же показатели у команд Германии и Словакии, далее идут сборные Испании (3), Белоруссии и Швейцарии (по 0).

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.