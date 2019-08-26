Точилин: шансы Джанаева и Кудряшова сыграть за сборную РФ такие же, как у других игроков

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" Сослан Джанаев и Федор Кудряшов имеют такие же шансы сыграть в отборочных матчах за сборную России к чемпионату Европы 2020 года, как и другие игроки, попавшие в состав. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер "Сочи" Александр Точилин.

В понедельник Российский футбольный союз объявил состав на отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 года с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). В список попали два футболиста "Сочи" - вратарь Сослан Джанаев и защитник Федор Кудряшов.

"Их вызвал в сборную главный тренер, значит он решил, что они помогут команде. Шансы сыграть оценивать не мне, а тренерам сборной. Но если они вызваны, значит имеют такие же шансы сыграть, как и все остальные. Про матчи сборной я даже не думал, голова сейчас забита совсем другим", - сказал Точилин.

Джанаев в нынешнем сезоне провел три матча в составе "Сочи". За национальную команду провел одну встречу в карьере, в 2016 году сборная России уступила команде Коста-Рики со счетом 3:4. Кудряшов провел 30 матчей за сборную России и забил один гол. Он принимал участие в чемпионате мира 2018 года, где сборная России дошла до четвертьфинала.