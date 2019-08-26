Газзаев назвал оптимальным состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отбора ЧЕ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана оптимален. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

В понедельник тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на ближайшие матчи, в него вошли 26 футболистов.

"Состав полностью оптимален, вызваны сильнейшие игроки, которые есть в распоряжении тренерского штаба, - сказал Газзаев. - Это касается и вратарской линии, и обороны, и средней линии атаки. Возможно, не все приглашенные игроки получали достаточный уровень практики в составе национальной сборной, и все же их попадание в состав не вызывает вопросов".

В числе вызванных футболистов значится 24-летний форвард чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко. На текущий момент он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Чехии с пятью голами в активе после четырех встреч. "Комличенко - молодой игрок, который демонстрирует высокую результативность в чешской лиге, что далеко не так просто, - отметил собеседник агентства. - Думаю, эта линия нападения, в которую также входят Артем Дзюба и Федор Смолов, сможет хорошо показать себя, я поддерживаю этот выбор".

Сборная России сыграет с шотландцами 6 сентября в Глазго, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде.