Матвеев: "Краснодар" сможет пройти "Олимпиакос", если будет вести после первого тайма

Ответная игра состоится во вторник в Краснодаре, начало - 22:00 мск. Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса".

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Российский клуб "Краснодар" сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов, если будет обыгрывать греческий "Олимпиакос" после первого тайма ответного матча раунда плей-офф квалификации. Такое мнение журналистам на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

"Ситуация заставляет нас идти на риски, надеемся, что у нас получится хороший старт в первом тайме, - сказал Матвеев. - Те, кто верят в нашу команду, - это не сумасшедшие люди. Конечно, нам нужно завтра совершить чудо, главное, чтобы были зрители, которые пришли бы нас поддержать. Нам придется нелегко, вскрывая оборону "Олимпиакоса", тут понадобится не только мастерство наших футболистов, но и удача".

В первом матче счет был открыт на 30-й минуте. Остальные три мяча были забиты на 78-й, 85-й и 89-й минутах.

"Главное, чтобы мы повели в первом тайме, даже один мяч даст нужный посыл для победы. Они забили свой мяч в первом тайме, и все решилось потом за 10 минут во втором", - подчеркнул Матвеев.

Главный тренер "Краснодара" сказал, что участие нападающего Ари в ответной игре по-прежнему под вопросом. "Сегодня вечером будет последнее медицинское обследование, после которого тренерский штаб решит - выпускать Ари на поле или нет", - добавил 47-летний специалист.

Победитель данного противостояния пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.