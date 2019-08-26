Сулейманов: "Краснодар" выйдет с запредельным настроем на игру с "Олимпиакосом"

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты российского клуба "Краснодар" выйдут с хорошим настроем на ответную игру раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции заявил нападающий краснодарского клуба Магомед-Шапи Сулейманов.

Ответная встреча пройдет во вторник в Краснодаре, начало - 22:00 мск. В первой игре "Краснодар" уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4.

"Нет ничего невозможного, было много известных камбэков, - сказал Сулейманов - Мы будем играть с полной отдачей и выйдем на матч с запредельным настроем. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем атаковать".

Сулейманов отметил, что полностью готов сыграть все 90 минут в матче против "Олимпиакоса", несмотря на то, что 24 августа провел весь матч против "Локомотива" (1:1) в чемпионате России. "Отлично себя чувствую, я восстановился. Мне все равно, сколько я буду играть на поле, я буду выкладываться по максимуму. Но все будет решать тренерский штаб", - добавил Сулейманов.

Победитель противостояния пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.