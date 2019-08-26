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Северный Кавказ

Известный индийский борец провел мастер-класс для юных спортсменов Ингушетии

Баджранга Пунии поделился с борцами своими коронными приемами

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Известный индийский борец вольного стиля, серебряный призер чемпионата мира 2018 года Баджранга Пунии провел мастер-класс для юных борцов Ингушетии в центре олимпийской подготовки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского министерства спорта.

"В центре олимпийской подготовки в Назрани накануне состоялась тренировка под руководством известного индийского борца вольного стиля, серебряного призера чемпионата мира 2018 года, Баджранга Пунии. Больше часа Пуния делился с юными борцами знаниями, демонстрировал коронные приемы, а они встречали каждое действие гостя продолжительными овациями", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что помимо нескольких сотен воспитанников центра в тренировке приняли участие Адам Барахоев, признанный в 2008 году лучшим тренером мира по вольной борьбе, его ученик, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, призер чемпионатов мира Калой Картоев, победитель недавнего первенства мира Магомед-Тагир Ханиев, тренеры республиканских секций вольной борьбы.

Индийский борец вольного стиля Баджранг Пуния, выступающий в весовой категории до 65 кг, является победителем Азиатских игр, двукратным чемпионом Азии, а также серебряным призером чемпионата мира 2018 года в Будапеште.

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