Задачей сборной России по регби на Кубке мира является победа в одном матче

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Целью сборной России на Кубке мира по регби является победа в одном из матчей. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил капитан сборной России Василий Артемьев.

"Для сборной России этот турнир - вторая возможность принять участие в Кубке мира. На прошлом турнире (россияне играли на Кубке мира 2011 года - прим. ТАСС) у нас была цель стать первой командой-дебютантом, победившей в матче (сборная России в итоге потерпела поражения во всех четырех играх). Сейчас цель такая же - одержать победу, не важно с каким соперником. Будем стараться и прилагать все усилия для того, чтобы удивить регбийную общественность", - сказал Артемьев.

"Сейчас финальная часть подготовки к турниру, работаем над выносливостью. Будем выходить на пик формы как раз к концу сентября", - добавил спортсмен.