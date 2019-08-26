Задачей сборной России по регби на Кубке мира является победа в одном матче

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Целью сборной России на Кубке мира по регби является победа в одном из матчей. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил капитан сборной России Василий Артемьев.
"Для сборной России этот турнир - вторая возможность принять участие в Кубке мира. На прошлом турнире (россияне играли на Кубке мира 2011 года - прим. ТАСС) у нас была цель стать первой командой-дебютантом, победившей в матче (сборная России в итоге потерпела поражения во всех четырех играх). Сейчас цель такая же - одержать победу, не важно с каким соперником. Будем стараться и прилагать все усилия для того, чтобы удивить регбийную общественность", - сказал Артемьев.
"Сейчас финальная часть подготовки к турниру, работаем над выносливостью. Будем выходить на пик формы как раз к концу сентября", - добавил спортсмен.
Главный тренер сборной России Лин Джонс заявил, что матч с "Джерси Редс" будет главным при подготовке российских регбистов к Кубку мира.
"Данный матч, прежде всего, является основополагающим при подготовке к турниру, - сказал Джонс. - Завтра большая часть игроков получит шанс показать себя и пробиться в команду, потому что список игроков, которые поедут на Кубок мира, еще не определен. Так что данный матч будет основополагающим при подготовке к матчу открытия турнира".
Также Джонс отметил, что сборная России сможет извлечь уроки из данной игры. "Мы выбрали "Джерси Редс", потому что в Англии 20 сильных клубов, нам есть, чему поучиться у них, в некоторых аспектах "Джерси Редс" превосходит сборную России, - сказал специалист. - Мы, конечно, сможем извлечь уроки из этого матча и сыграем на уровне".
Сборная России в рамках подготовки к Кубку мира по регби проведет товарищеский матч с клубом "Джерси Редс" 27 августа. Клуб выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одной из сильнейших команд своего турнира.
Кубок мира пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Японии, Ирландии, Шотландии и Самоа.