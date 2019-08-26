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Летние неолимпийские виды спорта

Джонс: стартовый матч КМ против сборной Японии является вызовом для российских регбистов

Стартовый матч турнира пройдет 20 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Матч открытия Кубка мира по регби, в котором сборная России сыграет с хозяевами турнира сборной Японии, является вызовом для российских регбистов. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сказал главный тренер сборной России Лин Джонс.

"Сборная Японии готовилась к кубку семь лет, а мы - один год, - сказал Джонс. - Также хочется отметить, что японцы - сильная команда, и их последние матчи впечатлили всех. Японцы быстры, это вызов для сборной России, мы, конечно, хотим победить, у нас есть план, но мы его не расскажем".

Стартовый матч турнира пройдет 20 сентября. Кубок мира, который пройдет в 12 городах Японии, завершится 2 ноября.

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Летние неолимпийские виды спорта
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