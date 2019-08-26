Путин отметил хорошие традиции башкирской школы дзюдо

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в Башкирии создана сильная школа по подготовке дзюдоистов. Такое мнение он высказал на встрече с врио главы республики Радием Хабировым.

"Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил [в город Салават]. Хорошая школа, соревнования проводили хорошие", - сказал Путин.

В свою очередь, Хабиров сообщил, что в регионе вообще хорошо развивается борьба как вид спорта. "Сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике. Будем готовиться к этому событию", - сообщил врио главы Башкирии.