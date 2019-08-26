Черчесов: состав сборной России по футболу формировался с учетом стиля игры соперников

В понедельник был опубликован состав сборной России, в который вошли 26 игроков. 1 сентября национальная команда начнет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020. Встреча против сборной Шотландии состоится 6 сентября в Глазго, игра против казахстанцев - 9 сентября в Калининграде.

"Чемпионат уже стартовал, в Кубке [России] тоже состоялись матчи - то, что мы видим, то и анализируем, - сказал Черчесов. - Отсюда и тот состав, который у нас есть. Не надо забывать, что впереди матчи с Шотландией и Казахстаном, это совершенно разные по стилю команды. Поэтому надо брать не просто игроков, а тех, кто будет участвовать в матчах, в тактическом плане они должны нам соответствовать".

"У нас нет колебаний, есть четкий анализ, который дает нам информацию, чтобы того или иного игрока приглашать в команду, - отметил он, отвечая на вопрос, были ли какие-то сомнения при определении состава. - Естественно, учитывается соперник. Мы не просто собираем команду, а ту, которая будет играть с определенными соперниками. Если бы мы играли с другими соперниками, возможно, состав был бы другой".