Черчесов: четыре мяча Комличенко в последнем матче не повлияли на его вызов в сборную РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре мяча нападающего футбольного клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко, которые он забил в воскресенье в матче чемпионата Чехии, не повлияли на решение тренерского штаба сборной России вызвать игрока на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября), в который вошли 26 игроков, в том числе и Комличенко. В воскресном матче чемпионата Чехии против "Ческе Будеёвице" (4:2) он забил все четыре мяча своей команды. В сезоне-2019/20 24-летний форвард принял участие в семи матчах в разных турнирах, забив семь мячей. По итогам сезона-2018/19 россиянин стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и легионером турнира. "Нет, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, повлияли ли на приглашение Комличенко четыре мяча в воскресном матче. - Объясню, почему: в этом сезоне он уже и в еврокубках забивал, всего уже семь мячей. Понятно, что покер (четыре мяча - прим. ТАСС) - это лишний бонус, он только в плюс сыграл".

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