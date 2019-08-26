Черчесов считает преждевременным вызов футболиста "Крыльев Советов" Соболева в сборную РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Время для вызова нападающего футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева в сборную России еще не пришло. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

22-летний Соболев в семи матчах чемпионата России забил шесть мячей. В июле форвард "Крыльев Советов" был назван лучшим игроком месяца по версии Российской премьер-лиги.

"Мысли вызвать Соболева не было, всему свое время, - сказал Черчесов. - Человек только начал проявлять свои качества, надеемся, что это продолжится".

"Николай Комличенко (форвард чешского клуба "Млада Болеслав", на счету которого семь голов в семи матчах - прим. ТАСС) вызван в сборную, чтобы подтвердить свою значимость для нас. Посмотрим, как он будет себя проявлять", - добавил главный тренер сборной России.

Сборная России подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 1 сентября. Встреча против сборной Шотландии состоится 6 сентября в Глазго, игра против казахстанцев - 9 сентября в Калининграде.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).