Тренерский штаб сборной России по футболу рассматривает Нойштедтера в качестве защитника

Черчесов: четыре мяча Комличенко в последнем матче не повлияли на его вызов в сборную РФ

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября), в который вошли 26 игроков, в том числе и Нойштедтер. Летом 2019 года 31-летний игрок на правах свободного агента перешел в "Динамо". В московском клубе он играет на позиции опорного полузащитника. В предыдущих клубах он играл как в полузащите, так и в обороне.

"К тому, что он вернулся в Россию и перешел в "Динамо", я отношусь спокойно. С таким же удовольствием мы бы смотрели на него, если бы он играл в "Фенербахче", "Бешикташе", "Майнце" или "Вольфсбурге". Он принял то решение, которое принял. Самое главное, у него есть команда, постоянный тренировочный процесс".

"Он уже два матча сыграл по 90 минут на той позиции, на которой, по большому счету, мы не будем его использовать. Другое дело, что для нас это бонус - он и центрального защитника может сыграть и, при необходимости, перейти в опорную зону", - добавил он.

Сборная России подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 начнет 1 сентября. В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).