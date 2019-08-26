Исинбаева: ВФЛА выполнила все требования и обязана быть восстановлена в IAAF

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила все пункты дорожной карты, членство организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) должно быть восстановлено. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на полях фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму.

"Обязаны [восстановить ВФЛА]. Гарантий никто не может дать - это процесс, который трудно предугадать. Но важно, что те критерии, те пункты дорожной карты, которые были выставлены федерации, были выполнены. Поэтому ждем совета IAAF и положительного исхода для нашей федерации", - сказала Исинбаева.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

Вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в своих правах будет рассматриваться на совете IAAF и конгрессе организации, которые пройдут в Дохе за несколько дней до начала чемпионата мира. Мировое первенство пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.