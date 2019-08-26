Исинбаева надеется, что российские легкоатлеты смогут выступить на ОИ-2020 под флагом РФ

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила надежду, что в 2020 году на Олимпиаде в Токио возможность выступать под флагом РФ получат не только приглашенные спортсмены, но и все российские легкоатлеты, которые пройдут отбор для участия в соревнованиях.

"Так же, как и все, ожидаю положительного разрешения ситуации. Верю, что в Токио наши легкоатлеты будут выступать под российским флагом. И не только те, кто по приглашению, но все, кто выполнит нормативы и отберется [для участия в Олимпиаде] по правилам, которые едины для всех", - сказала Исинбаева ТАСС на полях фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные турниры имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, проживающая в США.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро допуск к соревнованиям получил только один российский легкоатлет - Клишина. Ближайшее заседание совета IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет 23 сентября.