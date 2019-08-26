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Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу считает, что Дзюба на данный момент лучше Чалова

В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии и Казахстана

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба на данный момент превосходит форварда ЦСКА Федора Чалова. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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В понедельник был опубликован состав сборной России на матчи с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). В него вошли трое нападающих - Дзюба, Федор Смолов ("Локомотив") и Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия).

"Дзюба - наш капитан команды, для нас он лучше, чем Чалов", - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, почему нападающий ЦСКА не рассматривается в качестве игрока стартового состава сборной России.

22 августа Дзюбе исполнился 31 год. На вопрос о том, что главный тренер национальной команды подарил ему, он ответил: "Я ему ничего не подарил, кроме вызова. смс, естественно, отправил - у нас это обычная традиция".

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).

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