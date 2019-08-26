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Футбол в России

Футболист ЦСКА Набабкин получил повреждение мягких тканей левой голени в матче с "Ахматом"

Защитник был заменен на 14-й минуте, вместо него на поле вышел Звонимир Шарлия

ТАСС, 26 августа. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение мягких тканей левой голени в матче седьмого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Ахмат" прошел в воскресенье и завершился победой армейцев со счетом 3:0. Набабкин из-за травмы был заменен на 14-й минуте, вместо него на поле вышел Звонимир Шарлия.

Отмечается, что в ближайшее время Набабкин будет работать по индивидуальной программе. О сроках возвращения 32-летнего футболиста в общую группу не сообщается.

В турнирной таблице ЦСКА занимает шестое место, набрав 13 очков. В следующем туре армейцы 1 сентября в гостях сыграют с тульским "Арсеналом".

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