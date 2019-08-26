Исинбаева получила приглашение на ЧМ по легкой атлетике в Катаре

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева получила приглашение на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Катаре. Об это она сообщила ТАСС на полях фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму.

"Я получила личное приглашение принца и, теоретически, должна там присутствовать. Как будет на практике - время покажет", - сказала она.

"Мы ожидаем, что наш костяк легкоатлетов туда поедет, покажет высокие результаты и в очередной раз докажет превосходство России в отдельных дисциплинах в легкой атлетике", - добавила спортсменка.