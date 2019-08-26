Джонс: ирландцы будут главными соперниками российских регбистов на групповом этапе КМ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная Ирландии будет самым сложным соперником для российской национальной команды на групповом этапе Кубка мира по регби в Японии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Лин Джонс.

Сборные России и Ирландии сыграют на турнире в группе А, в которую также попали команды Японии, Шотландии и Самоа. Матч россиян и ирландцев в рамках Кубка мира пройдет 3 октября.

"Самая сложная игра будет против ирландцев, это великолепная команда, - сказал Джонс. - Второй по сложности матч будет с японцами (игра сборных России и Японии будет первой на турнире и пройдет 20 сентября - прим. ТАСС), потому что будет церемония открытия, давление, которое будет оказываться на обе команды, будет запредельным. Мы понимаем, сколько работы нам предстоит проделать".

Сборная Ирландии занимает четвертое место в рейтинге Международного совета регби (World Rugby). Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии.