Российские баскетболисты проиграли команде Аргентины в товарищеском матче

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Аргентины со счетом 64:85 в товарищеском матче перед стартом Кубка мира. Встреча прошла в Китае.

В ходе подготовки к Кубку мира россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли вторые места на турнире в Москве и Финляндии. Последний контрольный матч подопечные Сергея Базаревича сыграют со сборной Испании, встреча пройдет 28 августа, начало - 19:00 мск.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.