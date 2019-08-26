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Кубок мира по баскетболу

Российские баскетболисты проиграли команде Аргентины в товарищеском матче

Встреча прошла в Китае и завершилась со счетом 85:64 в пользу аргентинцев
Никита Курбанов и Андрей Воронцевич Михаил Александров/ТАСС
Описание
Никита Курбанов и Андрей Воронцевич
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 26 августа. Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Аргентины со счетом 64:85 в товарищеском матче перед стартом Кубка мира. Встреча прошла в Китае.

В ходе подготовки к Кубку мира россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли вторые места на турнире в Москве и Финляндии. Последний контрольный матч подопечные Сергея Базаревича сыграют со сборной Испании, встреча пройдет 28 августа, начало - 19:00 мск.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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