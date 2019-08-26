Министр спорта и глава Магаданской области провели рабочую встречу

ТАСС, 26 августа. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Сегодня мы обсудили реализацию нашего федерального проекта "Спорт - норма жизни", в рамках которого запланирован ряд инфраструктурных задач, - сказал Колобков. - На этой неделе в поселке Палатка Магаданской области будет сдан в эксплуатацию бассейн. Кроме того, мы рассмотрели строительство двух интересных проектов: физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Президентский" и ФОКа с ледовой площадкой. С точки зрения обеспеченности спортивными объектами Магаданская область находится среди регионов-лидеров, дополнительно мы обсудили ряд программ по вовлечению граждан в занятия спортом".

Носов отметил, что Магадан является спортивным регионом, чьи спортсмены по лыжным видам спорта входят в состав сборной страны. "С учетом опыта наших соседей, таких как Сахалин и Якутия, мы создаем условия не только для развития спорта, но и перспективы привлечения людей на работу на Колыму, на освоение наших природных богатств", - заявил губернатор.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.