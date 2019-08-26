Дзюдоистка Кузютина считает серебро ЧМ результатом своей глупой ошибки

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российская дзюдоистка Наталья Кузютина довольна своим выступлением на чемпионате мира в Токио, но серебро турнира в весовой категории до 52 кг считает результатом своей глупой ошибки. Об этом спортсменка рассказала после выступления журналистам.

В финале 30-летняя россиянка уступила 19-летней японке Уте Абэ, защитившей свой титул. В истории сборной России Кузютина стала первой спортсменкой, сумевшей завоевать серебряную медаль на чемпионатах мира. В 1989 году советская спортсменка Елена Петрова завоевала единственную медаль в истории женской сборной СССР на чемпионатах мира по дзюдо, став второй в весовой категории до 61 кг. Золотых медалей на чемпионатах мира россиянки и советские спортсменки не выигрывали.

В самом начале финала обе спортсменки оказались в обоюдном захвате и Абэ заступила за край татами - это могло стоить ей замечания. Кузютина в ожидании действий рефери не стала срывать захват Абэ, чем соперница молниеносно воспользовалась.

"Не ожидала, что схватка закончится так - была уверена, что судья даст "мате" (остановка схватки - прим. ТАСС). Но это была моя ошибка - я расстроилась и позволила сопернице провести атаку, хотя надо было продолжать схватку. Я пока не могу принять это поражение, проигрывать можно по-разному, а мне в финале не удалось проявить себя. Думаю, только через какое-то время я осознаю, что это - мой лучший результат после Олимпиады в Рио-де-Жанейро", - рассказала Кузютина.

"Я была готова к встрече с Абэ, очень хотела этой схватки, ведь мы не боролись с ней на соревнованиях, только на тренировочных лагерях, - сообщила дзюдоистка. - Пусть бы я проиграла, но я проявила бы свои бойцовские качества. Но чтобы проиграть так глупо".

Серебряная репетиция к Олимпиаде

В целом спортсменка осталась довольна своим выступлением в Токио: "Если не брать в зачет финальную встречу, удача была сегодня на моей стороне и в жеребьевке, и на соревнованиях".

Кузютина напомнила, Олимпиада в Токио - ее главная цель: "Я не думаю о рейтинге, я думаю о Играх - это моя главная цель, я очень хочу вернуться сюда через год. Здесь просто классная атмосфера, японские болельщики поддерживают всех спортсменов, не только своих. Это для меня было репетицией к Олимпиаде, я поняла, как буду бороться на родине дзюдо".

"Здесь царит дух дзюдо, здесь замечательная атмосфера, а суши я могу есть каждый день - это моя любимая еда. В организации все четко, японцы кропотливо относятся ко всему, все по номеркам, ничего искать не приходится", - отметила дзюдоистка.

Кузютина подчеркнула, что ей помог предстартовый сбор во Владивостоке: "Акклиматизацию прошли во Владивостоке - три-четыре дня, а сбор мне очень понравился, особенно своими морепродуктами - я икру каждый день ела. Правда погода подвела, но в один солнечный выходной день мне удалось съездить на Остров Русский, зарядиться там к чемпионату мира положительными эмоциями".

Кузютина трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2010, 2014, 2017), четыре раза выигрывала чемпионаты Европы. Она является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и победительницей Универсиады в Казани. Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября.