Гимнастка Мустафина пропустит чемпионат мира в Штутгарте

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что не будет выступать на чемпионате мира 2019 года в немецком Штутгарте. Слова спортсменки приводит телеканал Olimpic Channel, управляемый Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее Мустафина снялась с Кубка России, однако 24-летняя спортсменка рассчитывала побороться за попадание в состав сборной России на мировое первенство. Кубок России в Пензе завершится 27 августа. Мустафина была включена в состав национальной команды на Европейские игры в Минске, но пропустила их из-за травмы.

"Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира. В данный момент я хочу восстановиться физически и морально, немного отдохнуть. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией", - сказала Мустафина.

"Недавно у меня была очень серьезная травма, разрыв икры, и я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень хотела. Я была в очень хорошей форме, поэтому расстроилась, что не могу поехать", - добавила гимнастка.

Мустафина выиграла золото в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх в Лондоне (2012) и в Рио-де-Жанейро (2016), она является трехкратной чемпионкой мира. На чемпионате мира - 2018 в Дохе она стала серебряным призером в командном турнире.

Чемпионат мира пройдет в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября.