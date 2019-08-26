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Этап Кубка вызова по художественной гимнастике будет проходить в Москве со следующего года

Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

ТАСС, 26 августа. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в московских Лужниках будет принимать этап Кубка вызова по художественной гимнастике со следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального спортивно-тренировочного Центра гимнастики в Казани.

Ранее этап соревнований проходил в Казани. Состязания пройдут в индивидуальных и групповых дисциплинах, в составе сборной России в турнире примут участие сестры Дина и Арина Аверины. Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, Арина Аверина - трехкратной. Всего на турнире будут соревноваться спортсмены из 34 стран.

Этап Кубка вызова в Казани текущего сезона пройдет с 30 августа по 1 сентября в Центре гимнастики.

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