Зрители перед футбольным матчем Россия - Казахстан смогут попробовать казахскую кухню

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Болельщики перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между командами России и Казахстана смогут попробовать национальную казахскую кухню. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матч Россия - Казахстан пройдет 9 сентября (21:45 мск) в Калининграде на стадионе "Калининград", который вмещает 35 212 человек. Перед матчем для болельщиков выступит рэп-исполнитель Александр Степанов (ST). Также зрители смогут посетить зоны бесплатного барбершопа и аквагрима, сыграть в футбол с легендами сборной России, кроме того, в торговых центрах пройдут автограф-сессии послов сборной России, будут организованы фан-зона и просмотр матча в кинотеатрах города. Начало развлекательной программы на стадионе - 18:00 мск.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).