В Касабланке начались индивидуальные соревнования по рапиду среди мужчин и женщин

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 26 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В отеле "Гран Могадор" в Касабланке в понедельник стартовали индивидуальные соревнования по рапиду среди мужчин и женщин, которые организованы под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) в рамках XII Африканских игр.

Состязания в рапиде продлятся два дня и завершатся во вторник вечером. По мнению специалистов, фаворитами являются шахматисты из Египта, которые в воскресенье выиграли золотые медали в командных смешанных соревнованиях. Хорошие шансы на итоговый успех также имеют игроки из Алжира, Марокко, Туниса, Замбии, Зимбабве и Ботсваны.

Третий тур соревнований открыл президент FIDE Аркадий Дворкович. Он обратился с напутственными словами к участникам африканского чемпионата по шахматам, пожелав им удачи. Он также поблагодарил "всех игроков, судей, организаторов за участие в этом замечательном соревновании".

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.