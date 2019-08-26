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US Open

Тарпищев: Медведев и Хачанов должны далеко пройти на US Open

Глава федерации тенниса назвал рабочей сетку россиян в Нью-Йорке
Глава ФТР Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава ФТР Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов должны пройти далеко на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Медведев (5-й номер посева) сыграет с индийским спортсменом Пранджнешем Гуннесвараном в матче первого круга четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема. Карен Хачанов (9) встретится в первом круге с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом (8).

"И у Медведева, и у Хачанова сетка рабочая. Оба должны проходить во вторую неделю турнира и способны пройти очень далеко, - сказал Тарпищев. - Немного смущает соперник Рублева по первому кругу - Циципас. Там будет серьезная борьба, но мне кажется, что греку стоит больше бояться нашего теннисиста. В отдельно взятом матче Рублев может обыграть любого соперника, качество игры позволяет".

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

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