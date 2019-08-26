Шестьдесят спортсменов примут участие в чемпионате России по аквабайку в Казани

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Шестьдесят спортсменов станут участниками чемпионата России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Турнир пройдет с 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан в Казани. В рамках первенства пройдут соревнования в дисциплине "фристайл", а также заезды в двух скоростных дисциплинах - кольцевые гонки с общим стартом и слалом. В заездах будут принимать участие два типа аквабайка: Runabout (сидячий водный мотоцикл) и Skidivision (водный мотоцикл без сиденья). В программе чемпионата также предусмотрены соревнования среди детей, в общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.

"Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине "аквабайк" и определит сильнейших в рейтинговой таблице, - сказал главный организатор чемпионата России и тренер национальной сборной по фристайлу Михаил Ершов. - Для спортсменов, выступающих на международном уровне, соревнования также станут очередной проверкой и подготовкой перед предстоящими международными выступлениями. До конца года состоится еще три этапа чемпионата мира (в Китае, Индии и ОАЭ - прим. ТАСС) и этап чемпионата Европы в Португалии".

Все звезды - во фристайле

"Казань сегодня по праву является спортивной столицей страны: здесь не только проводятся крупные соревнования, но и активно развиваются многие виды спорта, - отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. - Аквабайк - не исключение. В Альметьевске находится одна из трех сильнейших школ аквабайка в России, которая воспитала многих первоклассных спортсменов в этом виде спорта последних лет. Мы неоднократно принимали чемпионат страны и рады, что этот захватывающий вид спорта возвращается в Казань".

Наиболее звездный состав ожидается во фристайле. В частности, в Казани выступят Сергей Чемезов (Москва), идущий третьим по итогам двух этапов на текущем чемпионате мира, обладатель Кубка России - 2019 Арсений Матанцев (Москва), а также Александр Курамшин (Казань), который сохраняет промежуточную вторую позицию на чемпионате Европы - 2019.

"Наша приоритетная задача как организаторов крупнейших российских соревнований по аквабайку и популяризаторов этого вида спорта в стране - расширение географии его присутствия, - сказал председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку Андрей Краснов. - Так, в прошлом году мы впервые провели чемпионат России в Геленджике, а в этом году его принимает Казань. Республика Татарстан известна своими лидирующими показателями в стране в проведении крупнейших соревнований, здесь же, в Альметьевске, находится одна из сильнейших школ аквабайка в России, которая воспитала многих первоклассных спортсменов".

Также организаторы подготовили для жителей Казани и гостей чемпионата России обширную развлекательную программу. 7 сентября на площади Габдуллы Тукая состоится торжественная церемония награждения победителей соревнований во фристайле, которую продолжит концертная программа. Хедлайнеры вечера - московские диджеи Fenix и Sebastien, также на сцене выступит кавер-группа из Казани Doratti.