Тарпищев считает, что Кузнецова может стать лучшей из россиянок на US Open

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистка Светлана Кузнецова способна пройти дальше всех из представительниц России на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ни одна представительница России не вошла в число 32 сеяных на турнире - это произошло впервые с 1998 года, когда посев US Open состоял из 16 человек. Первая ракетка мира японка Наоми Осака начнет защиту титула матчем с россиянкой Анной Блинковой, россиянка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с американкой Кори Гауфф, Дарья Касаткина - с британкой Йоханной Контой (16-й посев), Екатерина Александрова - с австралийкой Самантой Стосур, Наталья Вихлянцева - с немкой Юлией Гёргес (26), Вероника Кудерметова - с американкой Франческой Ди Лоренцо, Анастасия Павлюченкова - с француженкой Полин Пармантье, Светлана Кузнецова, которая могла не выступить на турнире из-за проблем с американской визой, - с американкой Кристи Ан, Маргарита Гаспарян - с австралийкой Присциллой Хон, Анна Калинская - с американкой Слоан Стивенс (11). Мария Шарапова сыграет в первом круге с американкой Сиреной Уильямс.

"Что касается девушек, то в этом году мы не рассчитываем, что они далеко пройдут, - сказал Тарпищев. - Касаткина в себя потихоньку приходит, но первый же соперник в США - Конта. Если сумеет справиться со скоростью полета мяча, то будут шансы победить. Успешного выступления можно ждать от Кузнецовой. Турнир в Цинциннати показал, что она находится в хорошей форме и может обыграть любую (на турнире в Цинциннати россиянка дошла до финала, где уступила американке Мэдисон Киз)".

"Вообще, у женщин нет яркого лидера в турнире, на первый план выходит вопрос психологии", - добавил собеседник ТАСС.