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Футбол в России

Врачи диагностировали у Дмитрия Комбарова отек мышцы бедра

Участие защитника "Крыльев Советов" в матче следующего тура под вопросом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отек приводящей мышцы бедра диагностирован по итогам обследования у защитника самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрия Комбарова. Об этом ТАСС сообщил врач команды Кюри Чачаев.

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32-летний Комбаров получил травму и был заменен на 15-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2).

"Дмитрий прошел обследование в Москве, у него диагностирован отек приводящей мышцы, там обнаружен воспалительный процесс. Насчет участия Комбарова в матче следующего тура сказать пока ничего нельзя", - сказал Чачаев.

После семи туров "Крылья Советов" набрали 6 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарская команда 30 августа примет московское "Динамо".

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