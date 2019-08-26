Сборная Североамериканской хоккейной лиги победила в матче КМ среди молодежных команд

ТАСС, 26 августа. Сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) одержала победу над австрийским "Ред Буллом" (Зальцбург) со счетом 3:2 во втором матче группового этапа Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".

У победителей отличись Ник Трела (15-я минута), Киллиан Кикер-Олсон (23, в большинстве) и Билли Фечко (29). В составе "Ред Булла" отличились Понтус Энглунд (29) и Роберт Аррак (50). В другом матче группы B финский "Кярпят" переиграл чешский "Оцеларжи" со счетом 6:3 и вышел в плей-офф. В заключительном туре, который пройдет в среду, "Кярпят" сыграет против "Ред Булла", "Оцеларжи" встретится со сборной Североамериканской хоккейной лиги.

В турнирной таблице после двух туров в активе "Кярпята" шесть очков, у "Ред Булла" и сборной Североамериканской хоккейной лиги по три балла, у "Оцеларжи" нет набранных очков.

В воскресенье "Локо" досрочно вышел в плей-офф турнира, во вторник команда проведет заключительный матч группового этапа против шведского "Модо".

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играют по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, разыграют медали турнира, другие поборются за места с пятого по восьмое.

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету, он продлится до 31 августа. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу - команды из Швеции и Канады. "Локо" является действующем победителем турнира.