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Футбол в Италии

Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Лечче" на старте чемпионата Италии по футболу

Миланский клуб дома выиграл со счетом 4:0
Ромелу Лукаку EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Ромелу Лукаку
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 26 августа. Миланский "Интер" обыграл "Лечче" со счетом 4:0 в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Голы забили Марцело Брозович (21-я минута), Стефано Сенси (24), Ромелу Лукаку (60) и Антонио Кандрева (84). На 76-й минуте встречи главный арбитр удалил бразильского форварда гостей Диего Фариаса.

Свой первый официальный матч за "Интер" провел Лукаку, который перешел в миланский клуб в летнее трансферное окно из английского "Манчестер Юнайтед" за €80 млн. Лукаку забил гол впервые с 6 марта, когда он стал автором дубля в ворота французского ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Свой первый матч в качестве главного тренера "Интера" провел итальянец Антонио Конте, на этом посту он сменил соотечественника Лучано Спаллетти.

В следующем матче "Интер" на выезде встретится с "Кальяри", а "Лечче" дома сыграет с "Вероной". Обе встречи пройдут 1 сентября.

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