Шарапова уступила Серене Уильямс и не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу 37-летней американки, встреча продолжалась ровно один час. Спортсменки 22-й раз сыграли друг с другом на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка одержала 20 побед, россиянки - две. В следующем круге Уильямс встретится с соотечественницей Кэти Макнелли.

Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге. Она является победительницей 36 турниров WTA. Россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

Уильямс, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, имеет 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, по этому показателю она уступает только рекордсменке за всю историю тенниса австралийке Маргарет Корт (24). Американка 186 недель подряд находилась на первой строчке мирового рейтинга, аналогичного результата добивалась только немка Штеффи Граф. Уильямс является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительный в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.