Египетские шахматисты лидируют в индивидуальных соревнованиях по рапиду в Касабланке

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Шахматисты из Египта лидируют в соревнованиях по рапиду, которые стартовали в понедельник в Касабланке (Марокко). Турнир организован под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и проводится в рамках XII Африканских игр.

После пяти туров у мужчин первые три места занимают египтяне Бассем Амин и Ахмед Адли, а также шахматист из Уганды Гарольд Ваньяма. Каждый из них набрал по 4,5 очка. В женском турнире единоличным лидером с 5 очками является египтянка Вафа Шурук. На втором месте с 4 очками расположилась ее соотечественница Вафа Шахинда, а третью позицию занимает алжирская шахматистка Сабрина Латраш (4).

Победители индивидуальных соревнованиях по рапиду среди мужчин и женщин станут известны во вторник вечером. Уже в среду состоится индивидуальный турнир по блицу.

Шахматные соревнования в рамках XII Африканских игр проходят в отеле "Гран Могадор" в Касабланке. За ходом турнира следят международные эксперты и журналисты. Во вторник с напутственными словами к участникам обратился прилетевший в Марокко президент FIDE Аркадий Дворкович. Он поблагодарил всех игроков, судей, организаторов за эти соревнования.

Дворкович также выступил на конференции с участием делегатов шахматных федераций Африки. В рамках нее он рассказал о приоритетах работы FIDE и предстоящих планах, касающихся реализации различных проектов.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых значатся легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

Впервые Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования ранее не проводились.