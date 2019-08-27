Футболист "Реала" Родригес пропустит более трех недель из-за травмы

ТАСС, 27 августа. Колумбийский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Хамес Родригес пропустит более трех недель из-за травмы голени. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

28-летний Родригес получил повреждение в матче второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (1:1). После проведенного медицинского обследования у футболиста было выявлено повреждение мышц правой голени.

Родригес перешел в "Реал" в 2014 году. Последние два сезона он выступал на правах аренды за немецкую "Баварию". В составе немецкой команды он становился двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии. Вместе с "Реалом" Родригес становился чемпионом Испании, двукратным победителем клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Колумбии он стал бронзовым призером Кубка Америки (2016).