Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с Ховардом

ТАСС, 27 августа. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с американским центровым Дуайтом Ховардом, выступавший в прошлом сезоне за "Вашингтон" и перешедший летом в "Мемфис". Об этом сообщила пресс-служба "Лос-Анджелеса".

Подробности соглашения с 33-летним игроком не уточняются. Ранее журналист ESPN Эдриан Войнаровски сообщал, что Ховард выкупил свой контракт у "Мемфиса" за $2,6 млн. По информации источника, "Лейкерс" могут вывести Ховарда из состава до 7 января 2020 года без финансовых потерь, если его поведение не будет устраивать руководство клуба.

Центровой выступал в составе "Лейкерс" в сезоне-2012/13. Летом 2013 года, когда он стал свободным агентом, команда из Лос-Анджелеса предложила ему максимальный контракт на пять лет и $118 млн, но баскетболист перешел в "Хьюстон".

Ховард в прошлом сезоне из-за травмы сыграл только девять матчей за "Вашингтон". В них он набирал в среднем 12,8 очка, делал 9,2 подбора, 0,4 передачи. Центровой восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, он является олимпийским чемпионом 2008 года и бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. Также Ховард выступал в разное время за клубы НБА "Орландо", "Атланта" и "Шарлотт". Баскетболист был выбран на драфте 2004 года в первом раунде под первым номером.