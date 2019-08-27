Бой Нурмагомедов - Порье покажут в прямом эфире в российских кинотеатрах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье покажут в прямом эфире в российских кинотеатрах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети кинотеатров "Каро".

Чемпион UFC Нурмагомедов начал заключительный этап подготовки к бою с Порье

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"Зрители смогут насладиться трансляцией одного из самых громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге. Билеты уже доступны, стоимость варьируется от 400 до 600 рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В прямом эфире будут показаны все поединки главного карда турнира UFC в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября.

Трансляция будет доступна в следующих кинотеатрах: "Каро 7 Атриум", "Каро 11 Октябрь" (оба - Москва), "Каро 9 Варшавский экспресс" (Санкт-Петербург), "Каро 10 Радуга Парк" (Екатеринбург), "Каро 7 Калининград Плаза" (Калининград), "Каро 6 Кольцо" (Казань) и "Каро 8 Аура" (Сургут).