Недовольные контрактами с СБР биатлонисты приехали на заседание правления организации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) для обсуждения контрактов с организацией посетили Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Заседание правления СБР проходит во вторник в Москве в здании Олимпийского комитета России.

Трехкратный призер чемпионатов мира Логинов отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Малышко, Евгений Гараничев и Бабиков, которые уже подписали соглашения. Спортсменов, в частности, не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.