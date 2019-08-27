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Зимние олимпийские виды спорта

Недовольные контрактами с СБР биатлонисты приехали на заседание правления организации

Заседание правления Союза биатлонистов России проходит в здании ОКР

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) для обсуждения контрактов с организацией посетили Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Заседание правления СБР проходит во вторник в Москве в здании Олимпийского комитета России.

Трехкратный призер чемпионатов мира Логинов отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Малышко, Евгений Гараничев и Бабиков, которые уже подписали соглашения. Спортсменов, в частности, не устраивает количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

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