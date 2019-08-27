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US Open

Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA после US Open

В ночь на вторник россиянка проиграла Серене Уильямс в матче первого круга турнира в США

ТАСС, 27 августа. Россиянка Мария Шарапова покинет первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после завершения Открытого чемпионата США (US Open).

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В ночь на вторник Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в матче первого круга турнира со счетом 1:6, 1:6. По итогам турнира 32-летняя спортсменка, которая в настоящее время занимает 87-е место в рейтинге WTA, опустится как минимум на 45 позиций.

Шарапова является победительницей 36 турниров WTA. Россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

Открытый чемпионат США, призовой фонд которого составляет $57 млн, завершится 8 сентября.

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