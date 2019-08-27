Медведева назвала новую произвольную программу лучшей в карьере

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Произвольная программа, которую российская фигуристка Евгения Медведева покажет в предстоящем сезоне, является лучшей в карьере спортсменки. Об этом Медведева рассказала во вторник на пресс-конференции.

Медведева начнет новый сезон на турнире серии Челленджер Autumn Classic International, который пройдет в канадском Оквилле с 12 по 14 сентября.

"Произвольная программа - это программа моей мечты, я давно хотела эту роль, готовилась к ней, это очень серьезная программа. Но до предстоящего сезона я чувствовала, что еще где-то не доросла. Программа настолько продумана, что у меня такого еще в карьере не было. Брайан (Орсер, тренер спортсменки - прим. ТАСС) сказал, что это лучшая программа за всю мою карьеру", - заявила Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.