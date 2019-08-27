Медведева рассказала, что добилась прогресса в работе над четверным сальховом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева добилась прогресса в работе над четверным сальховом. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции.

В марте 19-летняя представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева исполнила четверной сальхов во время произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Она стала первой фигуристкой в истории, кому удался этот элемент на взрослых соревнованиях. На мировом первенстве Турсынбаева завоевала серебряную медаль, Медведева стала третьей, золотая награда досталась Алине Загитовой.

"Дела [с четверным сальховом] продвигаются, я стараюсь не быть человеком, который сказал и забыл. Похвастаться выездом с четвертого сальхова чисто не могу, но попытки есть. Минимум 40 минут в день уделяю этому элементу, - сказал Медведева. - Понимаю, что это займет время, но не могу сказать, сколько точно".

"Я пробовала четверной сальхов в японском шоу, это была где-то шестая моя попытка. Сейчас дела обстоят намного лучше", - добавила спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.