СМИ: футболист "Интера" Икарди может перейти в "Ювентус"

ТАСС, 27 августа. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди может стать игроком итальянского "Ювентуса" в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.

По информации издания, сделка по 26-летнему нападающему будет завершена в конце лета. Отмечается, что во время презентации нового главного тренера Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на Икарди в предстоящем сезоне. Утверждается, что нападающий был отстранен от тактических тренировок команды, а его игровой номер был отдан бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку, который перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" этим летом. Также отмечается, что в услугах Икарди заинтересован итальянский "Наполи".

Ранее появлялась информация о том, что Икарди принял решение остаться в команде.

Икарди перешел в "Интер" из итальянской "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл в 219 матчах, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.