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Мировой футбол

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Кантона стал обладателем награды президента УЕФА

Он получит награду во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 27 августа. Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УЕФА.

53-летний Кантона получит награду в четверг в Монако во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Это игрок наивысшего калибра, который вкладывает сердце и душу в ценности, в которые верит. Эта награда - не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует вас за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Кантона выступал за французские команды "Осер", "Марсель", "Ним", "Бордо", "Монпелье" и "Мартиг", также представлял английские "Лидс" и "Манчестер Юнайтед", за который провел 143 матча, забив 64 гола. Он становился обладателем Кубка Франции, Суперкубка и Кубка Англии, чемпионом Английской премьер-лиги (четыре раза). Он был признан лучшим футболистом Европы (1996), введен в Зал славы английского футбола (2002), становился обладателем премии Golden Foot (2012).
Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году. Затем он начал выступать в пляжном футболе. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира (2005).

Награда президента УЕФА была представлена в 1998 году, она присуждается за выдающиеся успехи и профессиональное мастерство. Прошлогодним обладателем премии стал бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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