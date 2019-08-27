Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Кантона стал обладателем награды президента УЕФА

ТАСС, 27 августа. Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УЕФА.

53-летний Кантона получит награду в четверг в Монако во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

"Это игрок наивысшего калибра, который вкладывает сердце и душу в ценности, в которые верит. Эта награда - не только признание карьеры великого игрока с уникальным талантом, несравненным игровым стилем и несомненной харизмой. Она также чествует вас за то, кем вы являетесь и кем стали: человеком, который отказывается от компромиссов, отстаивает свои ценности, высказывает свое мнение и, что еще важнее, вкладывает сердце и душу в поддержку тех вещей, в которые верит", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Кантона выступал за французские команды "Осер", "Марсель", "Ним", "Бордо", "Монпелье" и "Мартиг", также представлял английские "Лидс" и "Манчестер Юнайтед", за который провел 143 матча, забив 64 гола. Он становился обладателем Кубка Франции, Суперкубка и Кубка Англии, чемпионом Английской премьер-лиги (четыре раза). Он был признан лучшим футболистом Европы (1996), введен в Зал славы английского футбола (2002), становился обладателем премии Golden Foot (2012).

Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году. Затем он начал выступать в пляжном футболе. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира (2005).

Награда президента УЕФА была представлена в 1998 году, она присуждается за выдающиеся успехи и профессиональное мастерство. Прошлогодним обладателем премии стал бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.