{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Союз биатлонистов России договорился со спортсменами по условиям контрактов

По словам главы СБР, Владимира Драчева, биатлонистам пошли навстречу
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) согласовал со спортсменами сборной страны условия контрактов, на переходный период их соглашения с личными спонсорами сохранятся. Об этом журналистам сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждается на правлении СБР, на встречу с руководством организации пришли трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Спортсменов, в частности, не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров.

На эту тему
Драчев считает, что вокруг темы контрактов биатлонистов создали нездоровый ажиотаж

"Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР, - сказал Драчев. - Сейчас мы обо всем договорились, у нас есть полное понимание. Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены".

Драчев уточнил, что для каждого титулованного спортсмена сборной будет составлен индивидуальный договор к базовому контракту, который позволит ему исполнить свои обязательства перед личным спонсором. После СБР разработает универсальный документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена по итогам сезона.

"Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договоренности с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства, - добавил он. - Я говорю о тех, кто здесь присутствует, и о Евгении Гараничеве, который не смог прилететь по весомым причинам".

"Также мы пошли навстречу [чемпионке мира] Екатерине Юрловой, которая в письме четко объяснила, что ей нужно", - добавил он.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
US Open
Эксперт: Уильямс в матче US Open превзошла Шарапову по всем статьям
Россиянка уступила американке в первом круге турнира в США со счетом 1:6, 1:6
Читать полностью