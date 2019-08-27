Эксперт: Уильямс в матче US Open превзошла Шарапову по всем статьям

"К сожалению, игра получилась неинтересной, заполненный стадион не увидел борьбы. Преимущество по всем статьям было за Сереной, интереса профессионального или театрального в этой игре тоже не было. Серена превзошла россиянку прежде всего в физике, мяч летел со страшной скоростью и силой, Шарапова просто не успевала. Маша за исключением трех-четырех эпизодов не успела развить свою деятельность на корте, не смогла зацепиться и как-то противостоять", - считает Камельзон.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу 37-летней американки, встреча продолжалась ровно один час. Спортсменки 22-й раз сыграли друг с другом на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), американка одержала 20 побед, россиянка - две. 32-летняя Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге, Уильямс - восьмое.

"Шарапова - звезда, в понимании зрителей она все-таки гениальная теннисистка. Она воздушная и интеллигентная, когда смотришь на нее, то хочется взять ракетку и идти играть, ничего плохого о ней сказать нельзя. Серену можно поздравить, она выглядела и вела себя безукоризненно, подготовилась к этому матчу, чувствуя, что после него будет брать олимп Открытого чемпионата США. Она показала высоченный класс игры, дальше все ее матчи будут носить знаковый характер, будем смотреть, кто сможет ей сопротивляться", - добавил специалист.

В России необходимо построить теннисный центр

По словам заслуженного тренера России, на данный момент никто из отечественных спортсменок не сможет на равных противостоять Уильямс. Камельзон подчеркнул, что в стране не хватает теннисного центра, а успехи российских теннисистов при таких условиях являются фантастическими. Даниил Медведев и Карен Хачанов входят в десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, Медведев занимает пятое место, Хачанов располагается на девятой строчке.

"Пока в стране не вижу, кто бы мог хотя бы близко подойти к такому олимпу, который привык видеть теннисный зритель. Хотелось бы видеть русских девочек, которые могли бы встать в десятку и показать, что талантов в стране не меньше, чем у других. Так, как сейчас делают наши ребята. Не важно, как они сыграют на Открытом чемпионате США, двое российских теннисистов в десятке рейтинга - это просто фантастика", - сказал Камельзон.

"У нас уникальная человеческая база, специалисты, которые смогут научить играть, но нам необходимо построить теннисный центр. Если построить в России хорошую теннисную базу, то уже через три-четыре года у нас будут свои доморощенные Серены", - добавил собеседник ТАСС.